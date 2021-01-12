Общество

Крещенская купель будет оборудована возле Мирожского монастыря

Для псковичей и гостей города к празднику Крещения Господня будет оборудована купель на реке Великой возле Мирожского монастыря, в районе городского пляжа. Окунуться можно будет с 22.00 18 января до 2.00 19 января и в течение светового дня 19 января с 10.00 до 17.00. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

При этом в комитете по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова напомнили правила безопасности при купании в крещенской купели:

- окунаться (купаться) следует только в специально оборудованных местах купания под присмотром спасателей;



- прежде чем ступить в воду, обязательно нужно хорошенько размяться; раздевшись, выполните несколько приседаний, наклонов и других несложных упражнений;



- к купели подходите в удобной нескользкой и легкоснимаемой обуви;



- не ныряйте с головой, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; погружение нужно начинать с ног; войдя в воду, необходимо окунуться и сразу выйти;



- не рекомендуется быть в воде дольше, чем одну минуту во избежание общего переохлаждения организма;



- если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь; испугавшись, он может легко забыть, что умеет плавать;



- после купания необходимо растереться сухим махровым полотенцем и надеть сухую теплую одежду.



По завершении купания рекомендуется выпить чашку горячего чая. При этом употребление алкоголя на морозе категорически запрещено, причем как до, так и после купания. Алкоголь имеет свойство расширять сосуды и тем самым увеличивает расход тепла.



Напомним, что 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне (Святое Богоявление). По традиции, распространившейся на Руси с принятием христианства в 988 году, в этот день верующие, несмотря на мороз, купаются в прорубях.