Общество

Московский медик стал заместителем главврача Великолукской межрайонной больницы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников согласовал на должность заместителя главного врача по лечебной работе Великолукской межрайонной больницы столичного специалиста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, рабочая встреча с врачом анестезиологом-реаниматологом Московской городской клинической больницы имени О. М. Филатова Вячеславом Чурсиным состоялась сегодня, 13 января.

Глава региона пообщался с московским специалистом, акцентировал его внимание на наиболее важных аспектах предстоящей работы. Михаил Ведерников подчеркнул, что повышенное внимание необходимо уделить организации качественного медицинского обслуживания населения Великих Лук и южных районов области, а также наладить маршрутизацию пациентов, настроить эффективную работу медицинского персонала. В последнее время участились обращения великолучан, в том числе и в социальных сетях, связанные с качеством оказываемой медициной помощи. Учитывая опыт, накопленный во время работы в столичных клиниках, Вячеслав Чурсин также поможет великолукским коллегам максимально полно использовать для лечения и диагностики возможности нового современного медицинского оборудования, которое поступило в межрайонную больницу по национальному проекту «Здравоохранение».

В свою очередь Вячеслав Чурсин поблагодарил губернатора за оказанное доверие, заверив, что понимает серьезность поставленных перед ним задач и приложит все силы, знания и опыт для работы на этой ответственной должности.

Вячеслав Чурсин до настоящего времени работал врачом анестезиологом-реаниматологом Московской городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова. Имеет высшее образование по специальности «педиатрия» Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Вячеслав Чурсин также окончил клиническую ординатуру по специальности «анестезиология-реаниматология» Центральной государственной медицинской академии.

Кроме того, специалист имеет целый ряд сертификатов, в том числе и по интенсивной терапии больных коронавирусной инфекцией. В настоящее время проходит обучение по программе профессиональной переподготовки по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».