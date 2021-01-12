Общество

Псковичей приглашают в региональный центр Президентской библиотеки

Региональный центр Президентской библиотеки в Псковской области на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки (Псков, ул. Профсоюзная, 2) с января 2021 года работает по новому графику: с 10:00 до 18:00, выходной день - пятница.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПОУНБ, в настоящее время на портале Президентской библиотеки размещено более 610 тыс. единиц хранения фонда, в электронном читальном зале - 912 тыс. единиц хранения. Среди них электронные копии книжных и периодических изданий, архивных документов, аудио- и видеозаписей, фотографий, научно-просветительских фильмов, авторефератов диссертаций и других материалов.

В деятельность Президентской библиотеки вовлечено около 1000 организаций и граждан, участвующих в создании национального электронного ресурса. На сегодняшний день Президентская библиотека открыла более 1000 центров удаленного доступа во всех 85 субъектах Российской Федерации. За рубежом в 30 странах работают 38 центров удаленного доступа Президентской библиотеки.

Любой житель Псковской области может стать читателем электронного читального зала, получить доступ в личный кабинет, чтобы иметь возможность заказывать полные версии документов.

Предварительная запись на оформление доступа в электронный читальный зал Президентской библиотеки в Псковской областной универсальной научной библиотеки осуществляется по телефону 72-83-98.

При первом посещении зала при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет или иные документы, признаваемые таковыми законодательством Российской Федерации).