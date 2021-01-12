Егерь убил волка в Плюсском районе и подвергся критике в соцсети. 18+

Вблизи деревни Заянье Плюсского района егерь ЗАО «Диана» Василий Матюхов 12 января добыл волка, которого неоднократно встречали на территории деревни. Об этом сообщается в группе газеты «Плюсский край» в социальной сети ВКонтакте.
Фото: группа «Плюсский край», ВКонтакте
При этом в комментариях под постом с фотографией трупа животного появилось масса негативных откликов от пользователей соцсети.
«Когда некого бить будет, начнем друг друга. Блин и так зверья мало осталось. Скоро такими темпами и волк (санитар) будет в разряде исчезающих», - написал один из участников дискуссии.
Отметим, что жители разных районов Псковской области неоднократно жаловались на терроризирующих населенные пункты волков.