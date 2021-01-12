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Общество

В Минздраве рассказали, можно ли вакцинироваться до крещенских купаний

13.01.2021 22:50|ПсковКомментариев: 1

Близится праздник Крещения, когда в ночь с 18 на 19 января многие люди традиционно окунаются в купель. В Минздраве ответили на вопрос, можно ли вакцинироваться перед крещенскими купаниями.

В официальной группе ведомства в соцсети Facebook отметили, что крещенские купания в 2021 году из-за распространения COVID-19 будут отличаться от предыдущих – во всех регионах усилены меры безопасности, особое внимание уделено мерам профилактики заражения. В стране идет масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

Как лучше спланировать вакцинацию в этот период, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. «Пройти вакцинацию от COVID-19 лучше за 7 дней до или спустя 2 дня после крещенских купаний – заявила она. – Погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет. Это необходимо учитывать при планировании вакцинации».

Теги: #крещенские купания #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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