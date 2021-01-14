Общество

В Госдуме рассмотрят отмену основного госэкзамена

Законопроект об отмене обязательного ОГЭ разрабатывают в Госдуме. Как рассказал зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев, соответствующий документ будет вынесен на рассмотрение в марте-апреле этого года.

«На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же - полная отмена ОГЭ», - цитирует Максима Зайцева газета «Известия».

Парламентарий добавил, что следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. Оба экзамена, по его мнению, стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, полученные в результате подготовки к тестированию.

Если на данный момент нет альтернатив этому экзамену, их нужно разработать, опираясь на собственный опыт и зарубежные практики, сказал депутат, отвечая на вопрос, что может стать заменой ОГЭ.