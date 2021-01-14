Общество

Шесть очагов коронавируса остаются активными в Псковской области

Еще два очага коронавируса сняты с контроля Роспотребнадзора в Псковской области. Речь идет о Порховском РЭС филиале электросетевой компании и Первомайском психоневрологическом интернате, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего в регионе остаются активными 6 очагов COVID-19. Они выявлены на Порховском маслосырзаводе, в санатории «Хилово», Дновском психоневрологическом интернате, Святогорском мужском монастыре, Спасо-Елеазаровского женском монастыре и Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов.