Общество

Каждый третий житель Псковской области уверен, что COVID-19 не повлияет на его работу в новом году

Служба исследований hh.ru в конце декабря провела опрос среди 9 097 россиян, в том числе среди жителей Псковской области, чтобы узнать их мнение о том, будет ли пандемия влиять на их работу и возможны ли сокращения там, где они работают.

53% опрошенных в Псковской области уверены, что эпидемия COVID-19 будет продолжать оказывать влияние на их работу и карьеру, сообщает hh.ru. Не согласен с этим каждый третий респондент, еще 13% затруднились с ответом. Выше всего доля согласных с тем, что коронавирус продолжит своё влияние на работу и карьеру в новом году, оказалась в сфере туризма и гостиничного бизнеса (68%), добычи сырья (66%). Также 64% представителей банковской сферы и 62% представителей сферы закупок верят в то, что пандемия продолжит влиять на их работу. Больше всего верят в то, что пандемия перестанет оказывать такое влияние на их работу как это было в 2020 году, представители из сферы «Информационные технологии», «Госслужба» и «Рабочий персонал».

Каждый пятый опрошенный, в том числе жители Псковской области, ожидает сокращений штата в своей компании после новогодних праздников. Выше всего доля предсказывающих такие изменения среди соискателей 55 лет и старше.

Больше всего сокращений персонала в начале нового года ожидают представители банковской (36%) и транспортной (35%) сфер, а также в ресторанно-гостиничном бизнесе и среди представителей высшего менеджмента. Меньше всего ожидают таких изменений в своих компаниях опрошенные специалисты из сфер «Искусство, масс-медиа» (14%), «Автомобильный бизнес» (16%), «Наука, образование» (17%).

«Согласно опросу, проведенному hh.ru среди более сотни работодателей России, есть вероятность, что сокращение персонала в новом году может пройти в компаниях численностью от 100 до 500 сотрудников – об этом с уверенностью заявили 18% опрошенных представителей компаний. Еще 15% опрошенных из компаний численностью более 500 также отметили возможность уменьшения штата своего персонала в 2021 году. И только 10% представителей компаний с численностью менее 100 человек считают сокращение штата реальным для своих компаний в этом году. Наибольшая конкуренция среди соискателей на рынке труда в Псковской области сохраняется в сферах «Высший менеджмент» (15 человек на вакансию), «Бухгалтерия» и «Начало карьеры» (по 6 человек), «Искусство, развлечение, масс-медиа» (5 человек). Из наиболее востребованных направлений, на которые стоит обратить внимание при выборе профессии или смене работы: медицина, ИТ-технологии, в том числе кибербезопасность, линейные позиции в ритейле и horeca, связанные с комплектовкой и доставкой заказов. Также в связи с прошлогодним оттоком трудовых мигрантов ряд отраслей все еще испытывают дефицит персонала в сфере строительства, производства и ЖКХ», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.