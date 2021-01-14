Общество

Порховский релейный завод задолжал налоговой более 600 тысяч рублей

Прокуратура проверила соблюдение АО «Порховский релейный завод» закона о налогах и сборах и выявила нарушение. об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что у завода имеется задолженность по налогам, сборам, страховым вносам, пени и штрафам за период с 2019 по 2020 год в размере более 660 тысяч рублей.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес директора предприятия представление с требованием незамедлительно устранить нарушения закона.