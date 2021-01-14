Псковичам предлагают деньги за добровольную сдачу оружия

Вознаграждение за добровольную сдачу оружия предлагают жителям Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Для сдачи оружия за вознаграждение необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия. При обращении в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии заявление для проведения проверки перенаправят в полицию.
Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо предоставить в управление делами администрации Псковской области следующие документы:
Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6000 рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства до 3000 рублей (за одну штуку). С полным перечнем размеров денежного вознаграждения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств можно ознакомиться на сайте администрации Псковской области.