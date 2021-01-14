Общество

Псковичам предлагают деньги за добровольную сдачу оружия

Вознаграждение за добровольную сдачу оружия предлагают жителям Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Для сдачи оружия за вознаграждение необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия. При обращении в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии заявление для проведения проверки перенаправят в полицию.

Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо предоставить в управление делами администрации Псковской области следующие документы:

копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия, выданную органами внутренних дел;

письменное заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием банковских реквизитов кредитной организации и номера текущего счета, открытого в этой кредитной организации, для безналичного перечисления денежного вознаграждения;

копию паспорта заявителя;

копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории России;

копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования гражданина;

анкету для удержания подоходного налога с выплачиваемой суммы денежного вознаграждения.

Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6000 рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства до 3000 рублей (за одну штуку). С полным перечнем размеров денежного вознаграждения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств можно ознакомиться на сайте администрации Псковской области.