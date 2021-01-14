Общество

Как будут назначаться пенсии в 2021 году

В 2021 году пенсии по старости будут назначаться в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. Речь идет о женщинах 1965 года рождения и мужчинах 1960 года рождения, родившихся в первом полугодии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области, они будут выходить на пенсию во второй половине года (после 1 июля).

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В 2021 году требование к минимальному страховому стажу составляет 12 лет при наличии не менее 21 индивидуального пенсионного коэффициента.

В ПФР напомнили, что в страховой стаж при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях, помимо непосредственно трудовой деятельности, включаются и социально значимые периоды, за которые также начисляются коэффициенты.

Так, за год военной службы по призыву начисляется 1,8 пенсионных коэффициента. Столько же коэффициентов можно заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы, пожилым человеком старше 80 лет или ребенком-инвалидом.

Периоды ухода за детьми одного из родителей оцениваются иначе. Мать или отец, ухаживая за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет, получает 1,8 коэффициента, за вторым - 3,6 коэффициента, за третьим и четвертым - по 5,4 коэффициента за один год ухода. Периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет также засчитываются в страховой стаж одному из родителей, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы. В общей сложности в страховой стаж учитывается не более 6 лет по уходу за всеми детьми.

Узнать свой страховой стаж и количество накопленных пенсионных коэффициентов, а также проверить, перечисляет ли работодатель за сотрудника взносы на обязательное пенсионное страхование, можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР.

Для многих жителей области назначение пенсии осталось в прежних возрастных границах. Это относится к гражданам, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, у которых возраст выхода на «чернобыльскую» пенсию не повышался.

Также сохранены льготы по досрочному выходу на пенсию по старости в связи с работой в опасных и вредных условиях труда.

Досрочный выход на пенсию также сохранился у педагогов, врачей, представителей некоторых творческих профессий и жителей северных областей.

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.