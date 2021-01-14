Общество

Псковичка победила в конкурсе с работой о подростках-преступниках в СССР

Псковский курсант Ольга Гордиенко победила в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу среди обучающихся вузов России и Белоруссии в 2020/2021 учебном году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Наряду с 54 участниками конкурса курсант из Пскова вышла в финал, а затем одержала победу в номинации «История уголовно-исполнительной системы России». Ее работа «Исполнение наказаний в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних преступников в СССР (1945-1954)» – итог учебной и научно-исследовательской деятельности, посвященной рассмотрению вопросов правовых основ уголовной ответственности несовершеннолетних и анализу режима и условий отбывания наказания юными преступниками.

Как признается автор, при ее написании использовались материалы, хранящиеся в фондах Псковской областной универсальной научной библиотеки, Российской национальной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург), библиотек Российской академии наук (Санкт–Петербург) и Академии ФСИН России (Рязань).

Научный руководитель Ольги Гордиенко – врио начальника кафедры государственно- правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Роман Иваняков.