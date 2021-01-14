Общество

Катание на ватрушках обернулось для великолучан госпитализацией

Катание на ватрушках на новогодних каникулах обернулось для четырех великолучан госпитализацией, в их числе - двое детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: администрация Великих Лук

Один из пациентов лежит с черепно-мозговой травмой из-за столкновения с бетонной стеной, второй ребенок - с травмами таза.

«В зимние праздники за период с 30 декабря по 9 января в общей массе травм из-за езды со склонов, в 99% случаях, именно на ватрушках, к нам обратилось 17 человек, - рассказал заместитель главного врача по хирургии Великолукской межрайонной больницы Владислав Черторижский. - Причем 10 из них – это дети в возрасте до 14 лет. У поступивших травмы различной степени тяжести. Характер и степень травм разные: чаще встречаются травмы таза и грудного отдела позвоночника. Второй вид больше наблюдается у детей, так как скорость спуска слишком велика, а строение детского тела не может выдерживать таких нагрузок. Травмы таза происходят из-за сидячего способа спуска, и при встрече с препятствием у человека страдают именно ноги и таз».

По мнению врача, сани - наиболее удачный вариант для развлечения на снежных горках. «И, самое главное, родители должны подходить к такому виду развлечений со всей ответственностью: кататься на специально оборудованных для этого площадках, а не просто на холмистой местности», - добавил Владислав Черторижский.