Общество

На участке улицы Бастионной в Пскове восстановлено освещение

Освещение участке улицы Бастионной, от улицы Гагарина до улицы Заводской, восстановило производственное отделение «Северные электрические сети» Псковского филиала «Россети Северо-Запад». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Ранее в ходе выезда на избирательный округ №2 депутата городской Думы Сергея Колосова к главе Пскова Елене Полонской обратился местный житель с просьбой оказать содействие в решении вопроса освещения участка дороги от улицы Гагарина, вдоль детского сада №23 «Березка», специальной школы №4 VI вида до Псковского электромашинного завода.