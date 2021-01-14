Общество

Олимпиада школьников проходит в Псковской области

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартовал в Псковской области 12 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, олимпиады пройдут до 22 февраля среди школьников 9-11 классов по 24 предметам в Пскове и по физической культуре в Великих Луках.

13 января члены жюри назвали лучших в знании французского языка. Победителем стала ученица 11 класса Псковского педагогического комплекса Александра Скачкова (педагог - Лариса Прошакина), призерами - ученица 11 класса Псковского педагогического комплекса Евангелина Павлова (педагог - Лариса Прошакина) и ученица 11 класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии Лидия Артамонова (педагог - Елена Иванова).

В рамках областного этапа олимпиады проводится также региональный этап олимпиады имени Дж. Максвелла по физике для учащихся 7 и 8 классов и олимпиады имени Леонарда Эйлера по математике для учащихся 8 класса.

Всего на региональный этап приглашены 703 школьника из всех районов и городов Псковской области.

Организацию и проведение регионального этапа осуществляет Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества.

Соревновательные туры проведут в очном формате с соблюдением необходимых требований безопасности и сохранения здоровья всех участников.