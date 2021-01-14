Общество

Псковская область занимает 11 место в России по уровню заболеваемости COVID-19

Псковская область занимает 11 место в России по уровню заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила представитель областного управления Роспотребнадзора на селекторном совещании с медицинскими работниками под председательством губернатора 14 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Под наблюдением Роспотребнадзора в регионе на 14 января находятся 1150 контактных лиц, сняли с наблюдения 65 489 человек. В праздничные дни отмечалось снижение уровня тестирования, сейчас количество исследований увеличивается, отметила представитель ведомства.

«Возможен рост уровня заболеваемости при увеличении охвата тестирования», - добавила она.

Кроме того, по словам докладчика, растет число заболевших ОРВИ — более чем на 30% в сравнении с прошлой неделей. Вспышек гриппа не выявлено.