Общество

Псковский детсовет активно включился в работу - Наталия Соколова

Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области сформирован в полном составе и активно включился в работу. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«Детсовет — это форма детского самоуправления на региональном уровне. Наша задача — сделать его активным участником процесса принятия решений, профилактической работы, чтобы он мог транслировать взрослым проблемы, возникающие у детей в муниципальных образованиях, - пояснила омбудсмен. - Миссия совета - быть рупором между детьми и взрослыми в сфере формирования детской актуальной повестки».

Псковский детсовет приступил к работе под слоганом «Твой голос будет услышан». Ребята формируют план, чтобы уже начать подключать к своей деятельности единомышленников на местах. «Рада, что нас поддержал губернатор Михаил Ведерников. Надеюсь, нас примут и районные власти», - заключила Наталия Соколова.