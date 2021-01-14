Общество

Михаил Ведерников на совещании с медиками: Великие Луки - рекордсмен по жалобам

Почти 2 тысячи человек обратились в Великолукскую межрайонную больницу на новогодних каникулах. Об этом сообщил главный врач медучреждения Роман Керимов на селекторном совещании с медицинскими работниками под председательством губернатора 14 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С 31 декабря по 10 января общее количество пациентов в медицинском учреждении составило 1847 человек (самостоятельно обратились в больницу - 1223, вызов на дом — 624).

Кроме того, сотрудники больницы произвели 525 заборов мазков на коронавирус, у 335 великолучан тест оказался положительным.

Роман Керимов отметил, что нехватка кадров в больнице составляет более 50%. Это, по его словам, мешало своевременно реагировать на жалобы и обращения.

«Великие Луки - рекордсмен по жалобам и обращениям», - подчеркнул губернатор Михаил Ведерников и призвал их систематизировать и отработать.