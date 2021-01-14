Общество

Приговор главе Пушкиногорского района отменил областной суд

Приговор главе Пушкиногорского района Александру Баранову отменен в Псковском областном суде сегодня, 14 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда, дело направлено на новое рассмотрение.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Напомним, 29 сентября главу Пушкиногорского района Александра Баранова признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей. По версии следствия Александр Баранов превысил полномочия главы муниципалитета в части банкротства МП ЖКХ Пушкиногорского района. Предполагается, что в результате был нанесен вред в размере 69 миллионов рублей, которые конкурсный управляющий взыскал с района.