Общество

Испытание для всех: Наталия Соколова рассказала о своем отношении к «дистанционке»

Более 250 обращений поступило в 2020 году в адрес уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. По сравнению с предыдущим годом отмечается небольшое снижение числа обращений в связи с тем, что часть 2020 года из-за коронавируса прошла в дистанционном формате.

Большая часть обращений к Наталии Соколовой (более 100) касалась вопросов безопасности детей. При этом возросло число обращений по вопросам образования (в том числе в связи с переходом школ на дистанционное обучение) и по льготному обеспечению семей.

В целом пандемия, по мнению детского омбудсмена, «стала серьезным испытанием для всех — для детей, родителей, учителей, для государства в целом, для бизнеса, но в то же время позволила по-другому взглянуть на разные сферы жизни, переосмыслить традиционные ценности, стать более внимательными и заботливыми по отношению к своим родным». Многим взрослым, по словам Наталии Соколовой, из-за перехода на самоизоляцию пришлось поменять свои привычки, при этом для многих это стало возможностью проводить больше времени с детьми.

А дети, считает она, ко всем нововведениям отнеслись намного проще, чем взрослые. Это касается и дистанционного обучения. В ходе проведенного опроса дети отмечали, что «дистанционка» дала им больше свободы в выборе индивидуального темпа учебы и выполнения домашнего задания.

Тяжелее отнеслись к этому родители, поскольку им пришлось вместе с детьми осваивать технологию дистанционного формата обучения. «Многие называли дистанционное обучение "мучением" и "самообучением"», - констатировала омбудсмен.

Непросто переключиться на дистанционный формат обучения было и учителям. Не все, по словам Наталии Соколовой, справились с этой задачей весной 2020 года, но летом прошли переобучение по методике преподавания своего предмета в условиях дистанционного режима.

По мнению детского омбудсмена, дистанционка не заменит по эффективности очную форму обучения, это «временная, крайняя, вынужденная мера». Главный ее недостаток — отсутствие живого общения учителя с учениками и индивидуального подхода к ученикам, что, в конечном счете, влияет и на качество знаний, отметила Наталия Соколова.