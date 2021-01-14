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Общество

Псковичи стали получать листки нетрудоспособности по новым правилам

14.01.2021 14:43|ПсковКомментариев: 0

Новые правила выдачи листков нетрудоспособности действуют в Псковской городской поликлинике. Об этом сообщила главный врач медучреждения, депутат гордумы Галина Неваленная на селекторном совещании с медицинскими работниками под председательством губернатора 14 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В связи с эпидемиологической обстановкой, ростом заболеваемости значительно увеличилась нагрузка на кабинеты по оформлению листков нетрудоспособности, - рассказала она. - В настоящее время начаты мероприятия по совершенствованию работы указанных кабинетов. Дополнительно выделены операторы для оформления электронных листков нетрудоспособности. Для разведения потоков пациентов, бумажные и электронные больничные будут оформляться в разных кабинетах. Подготовим дополнительные кабинеты для оформления листков нетрудоспособности».

При оформлении листков нетрудоспособности также будут помогать студенты. Электронные больничные при согласии пациента после осмотра врача можно оформлять дистанционно, отметила Галина Неваленная, без присутствия пациента для исключения очередей.

«В декабре и в праздничные дни при высокой нагрузке на участковую терапевтическую службу отмечались задержки в обслуживании вызовов и увеличение времени ожидания на приеме в поликлинике», - сообщила она.

Общее количество обращающихся в поликлинику - 3-3,5 тысячи человек. «Чтобы развести потоки, чтобы не было скученности, запланированы определенные ремонтные работы», - сказала главврач.

В поликлинике также создали call-центр, потенциал которого планируется использовать для записи предварительно на вакцинацию против COVID-19.

Теги: #здравоохранение #псковская городская поликлиника
Источник: Псковская Лента Новостей
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