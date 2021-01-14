Общество

Анна Кузыченко: Число заболевших учителей Пскова не является критичным

Число учителей в школах Пскова, находящихся на больничном, не является критичным. Такое мнение в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове высказала начальник городского управления образования Анна Кузыченко.

«На данный момент в псковских школах находятся на больничном с диагнозом ОРВИ и другими заболеваниями 47 педагогов, а в дошкольных учреждениях - 36 сотрудников педагогического профиля. И, на наш взгляд, данные цифры не являются критичными и не должны представлять повод для переживаний родителей и детей», - отметила она.

«В Пскове 28 общеобразовательных организаций, то есть в среднем получается, что в одной школе на больничном находится два педагога. Поверьте, с учетом различных форм обучения, дистанционного взаимодействия, такое количество заболевших педагогов не является критичным и не несет опасности для образовательного процесса. Поэтому, на наш взгляд, нет никаких причин для паники и переживаний относительно организации образовательного процесса», - сказала Анна Кузыченко.

Взаимодействие с университетом, в рамках которого студенты направлялись в школы города для замещения заболевших педагогов, приостановлено в связи с тем, что они находятся на сессии. В случае необходимости сотрудничество будет возобновлено по окончании сессионного периода - после 6 февраля.