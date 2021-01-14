Общество

Александр Козловский поможет увековечить память блокадников, восстанавливавших Псков после войны

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский провел дистанционный прием граждан в общественной приемной партии в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария, Александр Козловский по видеозвонку пообщался с председателем Псковской общественной организации «Блокадники Ленинграда» Ларисой Кравцовой и сообщил промежуточный результат работы по ее обращению.

В октябре 2020 года во время встречи с парламентарием она подняла тему увековечения памяти блокадников, которые восстанавливали Псков после Великой Отечественной войны. Для этого она попросила оказать содействие в получении информации о блокадниках, чтобы в дальнейшем ее разместить в Городском культурном центре.

Как сообщил Александр Козловский, на сегодняшний день по результатам депутатских запросов в государственные архивы Санкт-Петербурга и Пскова получены данные о более чем 500 человек. Работа по этому обращению будет продолжена. Теперь предстоит проанализировать имеющуюся информацию, рассмотреть возможность ее размещения в широком доступе, в том числе и на великолукских площадках.

Лариса Кравцова поблагодарила Александра Козловского за содействие и подчеркнула, что все, кто восстанавливал Псков в послевоенные годы, – достойные люди, и потомки должны сохранить память о них.