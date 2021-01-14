Общество

Нестандартную подсыпку тротуаров песком обсуждают жители Невеля

Нестандартную подсыпку тротуаров песком обсуждают жители Невеля в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Невель - городской портал» в социальной сети «ВКонтакте»

«Ноу-хау по-невельски. Пешеходные дорожки в Невеле посыпают вручную песком из прицепа на легковом автомобиле. Куда пропала вся техника?» - задается вопросом подписчик сообщества «Невель - городской портал».

«На дворе 21 век! И для каждой уборки уже давно создана своя спецтехника, как раз для того, чтобы облегчить работу людей и снизить затраты. В общем, мы откатились в прошлое, дамы и господа, эдак, на лет 50-60», - поддержал его другой участник группы.

Псковская Лента Новостей попросила прокомментировать эту ситуацию индивидуального предпринимателя Александра Жуковского, ответственного за подсыпку улиц Невеля песком. По его словам, такой факт был, но не сегодня, а в конце декабря - песок подвозили в прицепе на легковом автомобиле.

«Один раз это было, в гололед, потому что все было во льду, и даже двумя машинами не могли справиться, тракторами, - рассказал он. - Один подъем сыпали на легковой машине, вручную засыпали гору».