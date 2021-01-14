Общество

Прокурор потребовал открыть баню в Идрице

Себежский районный суд обязал администрацию поселка Идрица организовать предоставление населению услуг общественной бани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Исковое заявление с таким требованием направил в суд прокурор Себежского района. Проверка установила, что по состоянию на 30 сентября 2020 года администрация поселка допустила «нарушения в части нефункционирования общественной бани». Теперь администрации Идрицы в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу предстоит открыть общественную баню, расположенную в доме №79 на улице Ленина.

Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке, добавили в пресс-службе.