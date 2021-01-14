Общество

Василий Осипов раскритиковал работу подрядчика на стройплощадке соцгородка в Псковском районе

Сегодня, 14 января, заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов с целью контроля над реализацией проекта посетил строительную площадку социального городка в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор осмотрел уже возведенные корпуса и здания, которые еще находятся в стадии строительства. Представители подрядной организации обратили внимание, в настоящее время на последних двух возводимых жилых корпусах ведутся работы по кладке стен чердака и устройству перегородок, а также осуществляется монтаж окон. Ранее здесь завершили кладку стен 2-го этажа и залили плиты перекрытий.

Параллельно в уже возведенных корпусах социального городка продолжается устройство систем электроснабжения. Кроме того, на объекте выполнили работы по ревизии наружных инженерных сетей.

По итогам осмотра Василий Осипов на месте провел совещание с руководством профильных комитетов области, регионального управления капитального строительства и представителями подрядной и субподрядных организаций, задействованных на объекте.

Заместитель губернатора раскритиковал работу подрядной организации из-за несоблюдения графика работ. В частности, Василий Осипов отметил, что не выполнено поручение губернатора о необходимости до конца 2020 года подвести под кровлю последние построенные корпуса. Также отставания имеются и в отношении других видов работ.

Руководитель управления капитального строительства Псковской области Илья Озолиньш обратил внимание подрядчика на необходимость скорректировать систему поставок стройматериалов на объект, чтобы они прибывали на площадку в срок.

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«В прошлом году на объекте были некоторые нюансы, но мы нашли инструментарий, который позволил продолжить подрядчику работать на объекте. В этом году, в случае неисполнения обязательств, предусмотренных графиком работ, к организации будут незамедлительно применены штрафные санкции», - подчеркнул вице-губернатор и поручил подрядчику максимально увеличить количество рабочих на объекте и нарастить темп строительства.

Возведение специализированного комплекса ведется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» по направлению «Демография».