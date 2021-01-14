Общество

Учительница из Себежа поблагодарила Александра Козловского за помощь

Учительница из Себежа Вера Бокань поблагодарила команду фонда «Земляки» и его основателя, депутата Госдумы Александра Козловского за оказанную помощь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, ее письмо опубликовано в районной газете «Призыв».

«2 декабря 2020 года перевернуло мою жизнь и заставило оглянуться вокруг: не по моей вине сгорел дотла семейный очаг Владимира Боканя, построившего этого дом своими руками. Володи нет с нами уже 9 лет. В доме выросли дети и внуки, хранилась память о его хозяине. Безжалостный огонь уничтожил все!.. Но больше всего жаль уникальных фотографий, книг, картин, грамот, значимых орденов и медалей наших предков – участников Великой Отечественной войны. Так в возрасте 65 лет я осталась без крыши над головой и с раненной навсегда душой», – поделилась своей историей Вера Бокань.

Женщина призналась, что в это трудное время на личном примере поняла, что мир держится на отзывчивых неравнодушных людях, неспособных пройти мимо, всегда готовых помочь. На страницах газеты она поблагодарила всех, кто поддержал ее.

«Отдельные слова благодарности депутату Государственной Думы Александру Николаевичу Козловскому, его команде и фонду взаимопомощи "Земляки", которые оказались очень внимательны и выделили мне помощь», – написала Вера Бокань.

Напомним, фонд «Земляки» создан по инициативе депутата Госдумы Александра Козловского в конце 2016 года. Сегодня представительства благотворительной организации работают в Пскове и Великих луках, а также во всех районах региона.