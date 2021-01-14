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Общество

Почти 14 млн рублей привлекли псковские НКО по итогам первого конкурса президентских грантов

14.01.2021 22:00|ПсковКомментариев: 0

13 862 375 рублей привлекли некоммерческие организации Псковской области по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Победителей конкурса определили сегодня, 14 января, на заседании координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Согласно информации, опубликованной на сайте Фонда президентских грантов, победили следующие НКО из Псковской области:

1) Федерация мотоциклетного спорта Псковской области с проектом «Чемпионы трека, а не улиц. Развитие доступного детского мотокросса в Псковской области». Размер гранта - 411 882 рубля. Сроки реализации: 1 февраля 2021 года – 31 января 2022 года.

2) Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» с проектом «Продюсерский центр СО НКО». Размер гранта -1 953 871 рубль. Сроки реализации: 1 февраля 2021 года – 30 июня 2022 года.

3) Футбольный клуб «Луки-энергия» с проектом «Футбол - объединяет всех!». Размер гранта - 636 286,70 рублей. Сроки реализации: 1 марта 2021 года – 31 октября 2021 года.

4) Федерация шахмат Псковской области с проектом «"Точки роста" - детям из сельской местности». Размер гранта - 3 176 777 рублей. Сроки реализации: 1 июля 2021 года – 30 июня 2022 года.

5) Псковская региональная общественная организация «Управа в ЖКХ» с проектом «Экомышление». Размер гранта - 494 796 рублей. Сроки реализации: 1 февраля 2021 года – 31 декабря 2021 года.

6) Псковское областное отделение «Российского детского фонда» с проектом «Навигатор в мире профессий». Размер гранта - 2 379 691 рубль. Сроки реализации: 1 июня 2021 года – 31 июля 2022 года.

7) Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь с проектом «Создание ремесленно-фольклорного православного клуба дневного пребывания "Сохраняя традиции - Сохраним себя"». Размер гранта - 2 041 120 рублей. Сроки реализации: 1 апреля 2021 года -2 сентября 2021 года.

8) Псковская региональная общественная организация детского и молодежного творчества «Музыкальное наследие Псковщины» с проектом «Открытый музыкальный фестиваль «Гусли. Псковщина. Россия». Размер гранта - 1 310 552 рубля. Сроки реализации: 1 февраля 2021 года – 14 мая 2021 года.

9) Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» с проектом «Юный управленец: бизнес-игры для старшеклассников на онлайн-платформе». Размер гранта - 499 170 рублей. Сроки реализации: 1 февраля 2021 года – 31 июля 2021 года.

10) Информационно-просветительский центр «Льняная губерния» с просветительским проект для печорских школьников «Льняная грамота». Размер гранта - 458 408 рублей. Сроки реализации: 1 февраля 2021 года – 19 декабря 2021 года.

11) Псковский областной союз туриндустрии с проектом «Проведение юбилейного праздника псковского пирога». Размер гранта - 499 822 рубля. Сроки реализации: 15 февраля 2021 года – 16 августа 2021 года.

Напомним, всего на конкурс было подано 10 063 проекта. В число победителей вошло 2 000 проектов из всех регионов страны. Общая сумма поддержки составляет 4,2 млрд рублей.

Самыми популярными грантовыми направлениями в этом конкурсе стали: «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «сохранение исторической памяти».

795 некоммерческих организаций получают президентские гранты впервые. Стартовать поддержанные проекты смогут уже с 1 февраля.

Теги: #нко
Источник: Псковская Лента Новостей
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