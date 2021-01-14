Общество

Сотрудники Упрдор «Северо-Запад» раздали светоотражатели псковским школьникам

Традиционную акцию по раздаче светоотражающих значков в школах провели сотрудники филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Пскове. Мероприятие проводится в рамках работы, направленной на повышение безопасности дорожного движения на федеральных автомобильных дорогах в области, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Так, 13 и 14 января совместно с представителями ГИБДД дорожники посетили общеобразовательные учреждения - Горайскую и Паниковскую средние школы. Обе они расположены рядом с автомобильными дорогами федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь и А-212 Псков - Изборск - граница с Эстонской Республикой. На встречах с учениками дорожники и сотрудники Госавтоинспекции рассказали о возможных мерах повышения безопасности пешеходов, особенное внимание было уделено правилам передвижения вблизи дорог в темное время суток. Школьники получили сладкие новогодние подарки, а также фликеры - светоотражающие значки - в подарок от генерального директора эксплуатирующей дорожной организации ООО «ДЭП № 279» Анастасии Туяковой.

«Наши встречи в школах действительно уже давно стали традицией, - говорит заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» директор филиала в Пскове Владимир Чернуха. - Сами ребята очень положительно воспринимают такие мероприятия, активно включаются в обсуждение вопросов, связанных с безопасностью дорожного движения. Уверен, что рассказывая детям с ранних лет о том, как безопасно вести себя вблизи дорог, мы создаем хороший задел на будущее - воспитываем дисциплинированных и ответственных водителей».