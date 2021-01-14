Общество

Союз потребителей предлагает вернуть жалобные книги в магазины

В российские магазины могут вернуть книги отзывов, жалоб и предложений. С такой инициативой выступил Союз потребителей, рассказал его председатель Петр Шелищ. В пятницу, 15 января, он представит предложение на заседании рабочей группы по «регуляторной гильотине», пишет газета «Известия».

Идею поддерживает Роспотребнадзор. Любая коммуникация с покупателем необходима, отметили в службе.

По мнению Шелища, жалобную книгу необходимо вернуть в магазины уже в этом году. С 1 января 2021 года в России вступили в силу правила реализации товаров по договору розничной купли-продажи. Они содержат новый перечень обязанностей для торговых точек, и среди них уже нет требования иметь книгу жалоб. Минпромторг настоял, что книга отзывов - пережиток советского прошлого.

Но в Союзе потребителей считают, что не все покупатели общаются в интернете и вообще имеют доступ к нему для обозначения своих претензий. «Возможность внести запись в книгу жалоб помогает избежать скандалов в магазине. Человек может выплеснуть свои эмоции на бумагу, а не на продавца. Таким образом, острая стадия конфликта может пройти спокойнее», - уверен Шелищ.

Книга жалоб может помочь покупателю «выпустить пар», отметил в свою очередь глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.