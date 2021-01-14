Общество

Привитым от COVID-19 россиянам советуют отказаться от крещенских купаний

Людям, сделавшим прививку от COVID-19 или с подозрением на заболевание, стоит воздержаться от крещенских купаний, рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Если какое-то подозрение на заболевание - не только на коронавирус, любое. Человек должен быть здоровым, человек должен быть вне обострения его заболевания. Безусловно, если он получил вакцину, лучше купанием пренебречь», - сказал Малышев, отвечая на вопрос, есть ли ограничения по купанию для тех, кто получил вакцину от коронавируса или может им болеть, передает РИА Новости.

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День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.