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Общество

Госуслуги ПФР для граждан с ограниченными возможностями стали удобнее

15.01.2021 08:52|ПсковКомментариев: 0

Более 16 тысяч инвалидов в Пскове и Псковском районе на данный момент получают  выплаты по линии Пенсионного фонда РФ. Как рассказал начальник управления ПФР Алексей Еремин, повышение доступности и качества обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья является одним из важных направлений деятельности Пенсионного фонда.

«В первую очередь это возможность личного приема. В наших клиентских службах предусмотрено оборудование для маломобильных групп населения. Входы обустроены пандусами, поручнями, кнопкой вызова специалистов, подъемником. В помещениях нанесены нескользящие ленты, размещены таблички-ориентиры и информационные знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Если необходимо, человек с ограниченными возможностями здоровья может обратиться в УПФР через законных представителей или по доверенности, - отметил начальник управления, подчеркнув, что

сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получать дистанционно. С помощью Личного кабинета на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) гражданин может подать заявление о назначении пенсии и изменении способа её доставки, получить информацию о размере пенсии и установленных социальных выплатах, направить онлайн обращение и многое другое. Сайт ПФР оснащен версией для слабовидящих и голосовым помощником для получения информации в аудиорежиме.

Алексей Еремин пояснил, что с 2020 года государственные услуги ПФР для граждан с ограниченными возможностями здоровья стали удобнее. С этого года началось предоставление услуг инвалидам в проактивном формате.  Это значит, что человеку не нужно обращаться в ПФР. Так, беззаявительно устанавливается ежемесячная денежная выплата  (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам. Всю информацию для назначений Пенсионный фонд получает из Федерального реестра инвалидов (ФГИС ФРИ).

Кроме того, в период действия ограничительных мер с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции назначение пенсии по инвалидности осуществляется без личной явки гражданина в территориальный орган ПФР.

Граждане, которым инвалидность установлена впервые, могут подать заявление на назначение и доставку пенсии через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Остальные сведения ПФР получит из реестра инвалидов.

Если нет возможности подать заявление электронно, территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с человеком по телефону и составляют акт согласия гражданина на оформление пенсии. 

С  июля 2020 года упростился порядок оформления разрешения на парковку для автомобиля для гражданина с инвалидностью. Теперь оформить разрешение на парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, можно онлайн на портале госуслуг или в «Личном кабинете» на сайте ФГИС ФРИ. Также оформить заявление можно лично в МФЦ. Сведения об автомобиле появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов. Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны.

Теги: #пфр #Госуслуги #пенсионный фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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