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Общество

«Почетными дорожниками России» стали два жителя Псковской области

15.01.2021 11:24|ПсковКомментариев: 0

Два руководителя дорожных организаций Псковской области награждены нагрудным знаком «Почетный дорожник России». Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, это заместитель директора ООО «ДорСтройСервис» Самвел Аветян и директор ЗАО «Порховмелиорация» Владимир Федоров. Награды им будут вручены сегодня, 15 января.

Самвел Аветян родился 12 августа 1966 года в Республике Армения. Он работает в дорожной отрасли Псковской области более 15 лет. 

Аветян Самвел является основателем и единственным учредителем ООО «ДорСтройСервис». С апреля 2005 года по июнь 2017 года он занимал должность директора ООО «ДорСтройСервис», а с июня 2017 года по настоящее время является заместителем директора.

В период с 2017 по 2020 год среди основных объектов предприятия: ремонт дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры, ремонт улицы Юбилейной (на участке от улицы Красноармейская набережная до Рижского проспекта) в Пскове, ремонт Рижского проспекта, дороги Псков - Кислово - Палкино на участке км 0+000 - км 8+000 и другие.

В 2015-2016 годах ООО «ДорСтройСервис» под руководством Самвела Аветяна приняло участие в восстановлении мемориала «Дулаг-100» расположенного на восточной окраине города Порхова Псковской области.

Неоднократно был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. На основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации №126/н от 07.12.2020 за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Самвел Аветян награжден нагрудным знаком «Почетный дорожник России».

Директор ЗАО «Порховмелиорация» Владимир Федоров родился 28 февраля 1959 года. Работает в дорожной отрасли Псковской области более 25 лет. Трудовой путь начал в Порховской ПМК-5 «Псковмелиорация» в 1980 году в качестве помощника мастера в отрасли мелиорации. В 90-е годы, когда мелиорация перестала быть востребованной, он стал инициатором перепрофилирования работы предприятия и смены сферы деятельности на дорожную отрасль.

Успешно возглавлял разные участки работы за весь период трудовой деятельности: от помощника мастера до директора ЗАО «Порховмелиорация».

ЗАО «Порховмелиорация» обслуживает 432,185 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения, наиболее значимые из них: Порхов - Успенье (23,661 км), Павы - Лудони - Боровичи (21,129 км), Дно - Порхов (2,828 км). Ранее предприятие выступало субподрядчиком по содержанию автодорог, а с 2016 года стало генподрядчиком. Также оно выполняет работы по ремонту улиц, дворов, площадок в городе Порхове.

В 2016 году при его непосредственном участии в кратчайшие сроки были выполнены работы по восстановлению мемориального комплекса жертвам немецко-фашистского концлагеря «Дулаг-100», расположенного в Порховском районе, за что коллектив ЗАО «Порховмелиорация» был награжден дипломом ФДА «Росавтодор».

За время работы Владимир Федоров неоднократно поощрялся ведомственными и муниципальными грамотами. На основании приказа министерства транспорта РФ №126/н от 07.12.2020 за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу он награжден нагрудным знаком «Почетный дорожник России».

Теги: #Порховский район #награды #дорожные организации
Источник: Псковская Лента Новостей
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