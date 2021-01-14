Общество

«Почетными дорожниками России» стали два жителя Псковской области

Два руководителя дорожных организаций Псковской области награждены нагрудным знаком «Почетный дорожник России». Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, это заместитель директора ООО «ДорСтройСервис» Самвел Аветян и директор ЗАО «Порховмелиорация» Владимир Федоров. Награды им будут вручены сегодня, 15 января.

Самвел Аветян родился 12 августа 1966 года в Республике Армения. Он работает в дорожной отрасли Псковской области более 15 лет.

Аветян Самвел является основателем и единственным учредителем ООО «ДорСтройСервис». С апреля 2005 года по июнь 2017 года он занимал должность директора ООО «ДорСтройСервис», а с июня 2017 года по настоящее время является заместителем директора.

В период с 2017 по 2020 год среди основных объектов предприятия: ремонт дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры, ремонт улицы Юбилейной (на участке от улицы Красноармейская набережная до Рижского проспекта) в Пскове, ремонт Рижского проспекта, дороги Псков - Кислово - Палкино на участке км 0+000 - км 8+000 и другие.

В 2015-2016 годах ООО «ДорСтройСервис» под руководством Самвела Аветяна приняло участие в восстановлении мемориала «Дулаг-100» расположенного на восточной окраине города Порхова Псковской области.

Неоднократно был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. На основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации №126/н от 07.12.2020 за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Самвел Аветян награжден нагрудным знаком «Почетный дорожник России».

Директор ЗАО «Порховмелиорация» Владимир Федоров родился 28 февраля 1959 года. Работает в дорожной отрасли Псковской области более 25 лет. Трудовой путь начал в Порховской ПМК-5 «Псковмелиорация» в 1980 году в качестве помощника мастера в отрасли мелиорации. В 90-е годы, когда мелиорация перестала быть востребованной, он стал инициатором перепрофилирования работы предприятия и смены сферы деятельности на дорожную отрасль.

Успешно возглавлял разные участки работы за весь период трудовой деятельности: от помощника мастера до директора ЗАО «Порховмелиорация».

ЗАО «Порховмелиорация» обслуживает 432,185 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения, наиболее значимые из них: Порхов - Успенье (23,661 км), Павы - Лудони - Боровичи (21,129 км), Дно - Порхов (2,828 км). Ранее предприятие выступало субподрядчиком по содержанию автодорог, а с 2016 года стало генподрядчиком. Также оно выполняет работы по ремонту улиц, дворов, площадок в городе Порхове.

В 2016 году при его непосредственном участии в кратчайшие сроки были выполнены работы по восстановлению мемориального комплекса жертвам немецко-фашистского концлагеря «Дулаг-100», расположенного в Порховском районе, за что коллектив ЗАО «Порховмелиорация» был награжден дипломом ФДА «Росавтодор».

За время работы Владимир Федоров неоднократно поощрялся ведомственными и муниципальными грамотами. На основании приказа министерства транспорта РФ №126/н от 07.12.2020 за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу он награжден нагрудным знаком «Почетный дорожник России».