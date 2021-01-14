Общество

Неуплата алиментов привела на скамью подсудимых жительницу Пустошкинского района

Жительница Пустошкинского района предстанет перед судом за неуплату алиментов на содержание ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С 15 июля по 9 ноября 2020 года женщина без уважительных причин, имея доход от случайных заработков, не переводила деньги на содержание своего несовершеннолетнего сына.

Отмечается, что женщина является трудоспособной, но официально она не трудоустроилась, на учет в центр занятости населения не встала, а также не принимала мер к погашению задолженности по выплате алиментов.

Ей предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. Уголовное дело направили в Опочецкий район суд для рассмотрения по существу.