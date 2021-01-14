Общество

Псковичка узнала о смерти сестры в плюсском интернате спустя почти месяц

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева прокомментировала Псковской Ленте Новостей сообщение о смерти пожилой подопечной Плюсского психоневрологическом интернате, опубликованное на сайте губернатора. В своем обращении жительница Псковского района сообщила, что узнала о смерти своей сестры 1936 года рождения спустя почти месяц.

Псковичка в своем письме рассказала, что ее сестра проживала в интернате с октября 2016 года по ноябрь 2020 года. «По возможности посещала сестру 1-2 раза в год, держала связь по телефону с медперсоналом о состоянии здоровья сестры, и каждый раз просила сообщить мне сразу об ухудшении ее состояния или кончине для самостоятельной организации захоронения на семейном кладбище. Меня просили не беспокоиться и уверили, что об ухудшении сообщат, телефон записан в личном деле», - отметила она.

При очередном звонке в интернат 5 декабря 2020 года женщине сообщили, что ее сестра умерла 10 ноября, похороны состоялись 12 ноября в деревне Которск Плюсского района.

Псковичка направила необходимые заявления с просьбой о выдаче тела и документов для перезахоронения. Руководство интернета, следует из письма женщины, согласовало дату перезахоронения на 30 декабря и дало согласие на вскрытие гроба для опознания сестры. «Я в срочном порядке провела все организационные и подготовительные мероприятия по транспорту и ритуальным услугам, - продолжила она. - На следующие сутки я получила отказ в содействии с переносом срока до года».

Комментируя ситуацию, Ольга Евстигнеева рассказала, что родственнице звонили в день смерти и на следующие сутки, но она не ответила. «Ей звонили из интерната два дня, но, к сожалению, она не взяла трубку, - пояснила руководитель соцкомитета. - На третьи сутки, как положено, человека похоронили. Не знаю, по какой причине она не взяла трубку. Теперь она хочет перезахоронить, мы этому не препятствуем, будем всячески содействовать».

«Мы ей принесли глубочайшие извинения в связи со смертью, в связи с тем, что нам не удалось дозвониться», - добавила председатель комитета.