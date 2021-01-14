Общество

Власти Великих Лук поздравили горожан с 78-й годовщиной освобождения города

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава городской администрации Любовь Романова поздравили великолучан с 78-й годовщиной со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: luki.ru

«17 января 1943 года в ходе Великолукской наступательной операции наш город был полностью освобожден от гитлеровских войск. Эта военная операция, в планировании которой принимал участие маршал Победы Георгий Константинович Жуков, занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. В районе Великих Лук был блокирован воинский гарнизон Вермахта – более 50 тысяч солдат, ни один из которых не был переброшен на другие стратегически важные направления, прежде всего, под Сталинград, - говорится в поздравлении. - Великолучане всегда будут гордиться мужеством и доблестью защитников города, сражавшихся и отдавших жизни за свободу великолукской земли, самоотверженностью тружеников, восстановивших наш город после войны».

Руководители города Великие Луки выразили «слова признательности и благодарности ветеранам войны и труда за стойкость и любовь к Родине, за то, что сегодня все мы можем жить и трудиться под мирным небом на родной земле».

«Низкий поклон и вечная память погибшим за свободу и независимость Отечества! Уважаемые великолучане! Наш долг навсегда сохранить память о великом подвиге героев-освободителей, защитить историческую правду о Великой Отечественной войне и приумножить все, что было создано поколением победителей», - подчеркнули Николай Козловский и Любовь Романова.

Также они пожелали великолучанам крепкого здоровья, счастья, благополучия, согласия в семьях и уюта в домах, успехов в созидательном труде на благо города и страны, мирного всем неба над головой и хорошего настроения.