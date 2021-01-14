Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым

Предлагаем вашему вниманию видетрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - глава администрации города Александр Братчиков.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о работе городского хозяйства на новогодних и рождественских праздниках и обсудит широкий круг тем, связанных с жизнедеятельностью города в зимний период.

Александр Братчиков расскажет, как коммунальное хозяйство Пскова справляется с сильными морозами, насколько устраивает администрацию города работа подрядчиков по уборке, вывозу снега и посыпке тротуаров, а также будут ли наказаны подрядчики за недоделки, допущенные на крупных дорожных объектах, в частности, на улицах Инженерная и Леона Поземского.

Сказался ли коронавирус на предновогоднем настроении псковичей? Как в будущем изменится новогоднее убранство Пскова? Каковы ближайшие планы администрации Пскова? Подробнее об этом и многом другом — сегодня в выпуске.

Задавайте Александру Братчикову вопросы по телефону 56-73-72.