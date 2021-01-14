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Общество

«Дом Советов» с Александром Братчиковым. ВИДЕО

15.01.2021 14:44|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 января. Гость студии - глава администрации города Александр Братчиков.

Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о работе городского хозяйства на новогодних и рождественских праздниках и обсудил широкий круг тем, связанных с жизнедеятельностью города в зимний период.

Александр Братчиков, в частности, рассказал, как коммунальное хозяйство Пскова справляется с сильными морозами, дал оценку работе подрядчиков по уборке, вывозу снега и посыпке тротуаров и поделился ближайшими планами администрации города.

Теги: #ЖКХ #ОМСУ #зима
Источник: Псковская Лента Новостей
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