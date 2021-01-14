Общество

Территория новогоднего убранства Пскова будет расширена

Территория новогоднего убранства Пскова будет расширена. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Александр Братчиков, отвечая на вопрос радиослушателя. Псковичка поблагодарила сити-менеджера за красивое оформление города к новому 2021 году и поинтересовалась дальнейшими планами властей в части новогоднего украшения.

«Новогоднее убранство никуда не уберут. Думаем над новыми инсталляциями, большую часть планируем заранее заказать и выберем то, что хотели бы видеть жители», - отметил он.

Также Александр Братчиков поделился планами расширить территории, которые будут украшены к Новому году. «Много было обращений по Запсковью — оно было обделено новогодним убранством. Мы это учтем и максимально расширим территории города, которые будут украшены, чтобы праздничное настроение создать не только в центре, но и в других микрорайонах города», - заключил гость студии.