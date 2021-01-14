Андрей Турчак исполнил новогоднее желание пенсионерки из Великих Лук

Депутат Великолукской городской Думы Михаил Шмырев от имени генерального секретаря «Единой России» Андрея Турчака вручил телевизор пожилой великолучанке Любови Сониной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Как рассказала дочь великолучанки, ее мама давно мечтала о собственном современном телевизоре. «О "Елке желаний" я узнала в интернете. Решила попробовать и отправила желание мамы. Когда позвонили и сказали, что телевизор скоро привезут, я не поверила. Спасибо партии "Единая Россия" и Андрею Турчаку за такой подарок моей маме, которая серьезно болеет», - сказала она.
«Пусть у всех исполнятся новогодние желания! Счастья и здоровья вам», - ответил Михаил Шмырев, передавая подарок семье. В свою очередь великолучанки подарили партии «Единая Россия» символ Нового года: мягкую игрушку - бычка.
Активисты регионального волонтерского центра «Единой России» принимают участие в федеральной акции «Елка желаний». Так, дедовичские депутаты фракции «Единой России» исполнили мечту мальчика Алексея Филиппова - подарили ему световой стол-песочницу. Пустошкинские партийцы организовали сбор денег для исполнения желания учащегося Пустошкинского центра образования Дмитрия Матвиенко, который мечтал о гитаре.
А в Новосокольниках мальчик Марк Дикович получил от главы района Виталия Соловьева и исполнительного секретаря партии Натальи Рассказовой батут.