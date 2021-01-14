Общество

«Падающий» монумент: в Пскове оценят состояние памятника княгини Ольги

Пскович пожаловался главе городской администрации Александру Братчикову на «падающий» памятник княгине Ольге, установленный на Октябрьской площади. Дозвонившись в прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, мужчина рассказал, что уже неоднократно, проезжая мимо, замечал, что памятник наклоняется. «Это "фишка" города или с этим что-то планируется сделать?»- спросил он Александра Братчикова.

Глава городской администрации пообещал поставить перед управлением городского хозяйства задачу оценить нынешний угол наклона памятника и завести журнал, в котором будут ежегодно фиксироваться соответствующие земеры. «Если наклон памятника — чисто визуальное ощущение, делать с ним ничего не стоит. А если монумент и вправду наклоняется, будем планировать ремонт», - сказал глава администрации.

Напомним, памятник княгине Ольге, созданный скульптором Вячеславом Клыковым, установлен на Октябрьской площади в 2003 году к 1100-летию Пскова. По словам Александра Братчикова, ежегодно монумент приводится в порядок к Дню святой равноапостольной княгини Ольги, который отмечается 24 июля.