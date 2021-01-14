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Общество

Александр Братчиков поблагодарил бизнесменов и горожан за участие в украшении города к Новому году

15.01.2021 15:27|ПсковКомментариев: 2

Глава администрации города Александр Братчиков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове поблагодарил предпринимателей за участие в праздничном украшении фасадов зданий и прилегающих территорий к Новому году.

«Прежде всего, я благодарен губернатору за то, что он принял личное участие в общении с предпринимателями по поводу их участия в украшении города. Многие откликнулись на наш призыв. Также я благодарен бизнес-сообществу за то, что украсили свои объекты, и обычным гражданами, которые, насколько могли, украсили свое жилье, - отметил глава администрации. - Псков — это наш общий дом, и чтобы в нем было красиво, мы все должны прикладывать к этому усилия. За нас этого никто не сделает».

Администрация города, по словам Александра Братчикова, старается сделать город уютнее и красивее, «но если сами горожане в этом участвовать не будут, вряд ли из этого выйдет что-то хорошее».

Глава администрации Пскова также выразил благодарность управляющим компаниям, которые тоже создали праздничное настроение и установили в некоторых кварталах города новогодние елки.

Теги: #Новый год #бизнес
Источник: Псковская Лента Новостей
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