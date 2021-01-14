Общество

Работу театров и филармонии планируют возобновить в Псковской области

Работу театров и филармонии планируется возобновить в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Крайне важно дать возможность работать театрам и филармонии, - считает глава региона. - Но, конечно, сделать это нужно при минимальной загрузке зала и соблюдении всех мер предосторожности».

Кроме того, пересмотрят ограничения, касающиеся туристических групп, посещающих музеи.

Также планируется разрешить проведение отборочных соревнований для спортсменов региона. Спортивные мероприятия должны проходить без зрителей.