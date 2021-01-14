Общество

Крещенские купания не станут отменять в Псковской области

Крещенские купания не станут отменять в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона подчеркнул, что храмы в Псковской области накопили достаточный опыт проведения религиозных обрядов в условиях пандемии.

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«Это многовековая русская православная традиция, и, я считаю, что мы должны обеспечить все условия для желающих окунуться», - сказал Михаил Ведерников.