Общество

Более 10 тысяч человек лечатся от коронавируса в Псковской области

10 тысяч 131 человек лечится от коронавируса в Псковской области по состоянию на 15 января. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из указанного числа пациентов госпитализированы 369 человек. Таким образом, 96% пациентов находятся на амбулаторном лечении, уточнила Марина Гаращенко. 1634 жителя региона находятся на динамическом наблюдении на самоизоляции.

В настоящее время в регионе развернуто 1212 коек. При необходимости их количество может быть увеличено до 1250, отметила председатель комитета. «Запас коечного фонда достаточный», - заверила она. Кроме того, есть запас необходимых лекарств от COVID-19.

Марина Гаращенко добавила, что в регион до конца января поступит 7 тысяч 300 доз вакцины от коронавируса «Спутник V», в феврале - 10 тысяч 200.