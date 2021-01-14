Почти 130 тысяч жителей Псковской области привили от гриппа

126 тысяч 859 жителей Псковской области привили от гриппа. Об этом сообщила представитель областного управления Роспотребнадзора на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Охват населения вакцинацией от гриппа составил 52,2%. Также представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что в регионе привито от гриппа 100% детей.
Кроме того, привито большинство взрослого населения (77,9% от плана). «Вакцина использована в полном объеме», - добавила представитель ведомства.