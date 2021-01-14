Общество

Девять официальных мест для крещенских купаний определено в Псковской области

Подготовка купелей к крещенским купаниям началась в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По состоянию на 15 января органы местного самоуправления на территории области определили девять мест для проведения купаний:

г. Гдов, ул. 1-я Слободская

Гдовский район, деревня Ветвеник, озеро Чудское

Гдовский район, деревня Залахтовье, озеро Чудское (база отдыха «Тридевятое царство»)

г. Псков: река Великая, у Мирожского монастыря

Псковский район, деревня Бабаево (карьер Выбуты)

г. Великие Луки, река Ловать, Краснофлотская набережная, лодочная станция МУП «ГПКИО»

Опочецкий район, ДК «Родничок» (купель)

г. Себеж, ул. Замковая, 13 (купель)

Псковский район, деревня Крипецкое-1, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь (купель).

Главное управление МЧС России по Псковской области, в том числе инспекторский состав Центра ГИМС, специалисты аварийно-спасательной службы, проводят мероприятия по подготовке к обеспечению безопасности при проведении крещенских купаний.

Граждан просят заранее планировать места для купаний и использовать только указанные объекты, соблюдать необходимые санитарно-эпидемические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.