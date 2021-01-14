Девять официальных мест для крещенских купаний определено в Псковской области

Подготовка купелей к крещенским купаниям началась в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС России.
По состоянию на 15 января органы местного самоуправления на территории области определили девять мест для проведения купаний:
Главное управление МЧС России по Псковской области, в том числе инспекторский состав Центра ГИМС, специалисты аварийно-спасательной службы, проводят мероприятия по подготовке к обеспечению безопасности при проведении крещенских купаний.
Граждан просят заранее планировать места для купаний и использовать только указанные объекты, соблюдать необходимые санитарно-эпидемические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.