Общество

Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлят до 29 января

Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлят до 29 января. Об этом сообщила начальник правового управления администрации региона Наталья Волкова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ограничительные мероприятия (карантин) предлагается продлить до 29 января, - отметила она. - Соответственно, продлевается режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет». Работающим гражданам этой категории дополнительно устанавливается период для оформления больничных листков с 16 января по 29 января.

Кроме того, перечень разрешенных массовых мероприятий дополняется крещенскими купаниями. «Необходимым условием проведения этого мероприятия является соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров», - пояснила Наталья Волкова.

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Также возобновляется проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий в зрительных залах и иных помещениях, имеющих посадочные места для зрителей, за исключением предприятий общественного питания. При этом заполняемость зрительного зала должна быть не более 25% от общего количества посадочных мест, сказала Наталья Волкова. Между зрителями должна соблюдаться социальная дистанция.

Ограничения по количеству человек на экскурсиях на открытом воздухе отменяются, сохраняются лишь в помещениях (до 5 человек).

Соответствующие изменения внесут в указ губернатора Псковской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Изменения вступят в силу с 16 января.