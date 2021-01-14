Общество

В 2021 году составят проектно-сметную документацию на расчистку Псковско-Чудского озера - Минприроды

Проектно-сметная документация на комплексную расчистку от мусора Псковско-Чудского озера будет составлена в 2021 году в рамках нацпроекта «Экология», мероприятия которого финансируют Росводресурсы, сообщает Минприроды.



Источник фото: jane-sea.livejournal.com

«В текущем году планируется расчистить свыше 119 км водных объектов, что в результате улучшит экологические условия проживания вблизи рек, озер и прудов для 300 тысяч жителей страны. На мероприятия в федеральном бюджете предусмотрено более 1 млрд 156 млн рублей», - сообщает пресс-служба Минприроды со ссылкой на замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

В плане министерства есть и Псковско-Чудское озеро в Псковской области. Водоем необходимо очистить от лишнего мусора.

Всего по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» запланировано более 50 мероприятий по всей стране, в их числе - разработка проектно-сметной документации, проведение расчистки от древесного хлама и мусора, а также от излишней водной растительности.