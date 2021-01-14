Общество

В администрации Пскова отдают предпочтение местным подрядчикам

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отдает предпочтение местным подрядчикам: они живут в Пскове, а значит, более ответственно относятся к выполнению возложенных в рамках муниципальных контрактов обязательств. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, ранее уже были случаи, когда работа иногородних подрядчиков, в том числе на дорожных объектах и объектах благоустройства, вызывала нарекания. Недавний пример — один из скверов на Запсковье, который благоустраивал подрядчик из Твери. «К нему было много замечаний. Он делал у нас и другие объекты — по дорогам претензий к подрядчику было еще больше», - вспомнил Александр Братчиков.

«Я предпочитаю, чтоб мы работали с местными подрядчиками. Им здесь жить, им смотреть в глаза горожанам. Они ходят в наши магазины, если они что-то сделают плохо, - отметил он. - У иногороднего подрядчика другие задачи. Ему здесь не жить, и то, что будет в городе после его ухода, его не очень волнует. Ему главное — заработать деньги».

Александр Братчиков добавил, что с иногородними подрядчиками намного сложнее работать по гарантийным обязательствам, тогда как местные компании относятся к выполнению гарантийных обязательств с большим пониманием.